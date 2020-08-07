В Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер

Десять предприятий общественного питания - кафе и ресторанов - были закрыты в Москве за нарушение правил безопасности, рекомендованных к соблюдению из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент торговли и услуг, еще более тысячи московских заведений общепита получили предупреждение в виде протоколов об административном нарушении.

Напомним, по требованию Роспотребнадзора, рестораны и кафе обязаны соблюдать ряд санитарных требований - гости должны быть рассажены с учетом социальной дистанции, персонал должен носить перчатки и маски и регулярно проводить дезинфекцию зала. Посетителей в помещение тоже не пускают без масок и перчаток, правда, во время еды их разрешают снять.