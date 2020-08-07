Новости

В 2021 году США проведут аналог конкурса "Евровидение" 17:59
Подопытная кабаниха сбежала в Россию от финских ученых 17:56
Певице Глюкозе запретили на три года въезд на Украину 17:24
Москва и Минск сближают позиции по отмене роуминга 17:23
Летевший из Ставрополя в Москву самолет подал сигнал тревоги 17:01
В Якутии добыт крупнейший цветной алмаз России 16:57
В Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер 16:56
Умер актер из "Сумеречной зоны" Брент Карвер 16:49
Посол Молдавии в РФ рассказал о нюансах отношений с Россией 16:45
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" 16:34
Парижский суд оставил россиянина Винника под стражей 16:29
Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану 16:22
В центре Москвы из-за киносъемок перекроют улицы 16:16
Британцы назвали главный российский автомобиль 16:09
Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить ситуацию на постсоветском пространстве 16:07
Эрдоган: Турция возобновила буровые работы в Средиземном море 15:39
В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4 15:32
Президент Ливана изучит конспирологическую версию взрыва в Бейруте 15:24
СК объявил о начале проверки обстоятельств задержания россиян в Беларуси 15:22
Стало известно, когда в Москве построят новые ветки метро 15:16
В баскетбольном женском чемпионате резерва выступят 22 команды 15:06
TikTok: Трамп подрывает доверие инвесторов к США 15:06
Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году 14:58
Краснокнижных чибисов обнаружили на севере Москвы 14:48
Вышел трейлер нового фильма автора "Вечного сияния чистого разума" 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
07.08.2020 16:56
Рубрика: Экономика

В Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер

Текст: Ирина Рыбникова

Десять предприятий общественного питания - кафе и ресторанов - были закрыты в Москве за нарушение правил безопасности, рекомендованных к соблюдению из-за пандемии коронавируса.

Фото: Евгения Смолянская
Кафе и рестораны обяжут указывать калорийность блюд

Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент торговли и услуг, еще более тысячи московских заведений общепита получили предупреждение в виде протоколов об административном нарушении.

Напомним, по требованию Роспотребнадзора, рестораны и кафе обязаны соблюдать ряд санитарных требований - гости должны быть рассажены с учетом социальной дистанции, персонал должен носить перчатки и маски и регулярно проводить дезинфекцию зала. Посетителей в помещение тоже не пускают без масок и перчаток, правда, во время еды их разрешают снять.

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану
Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов
Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2"
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию