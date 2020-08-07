В новой Москве началось расселение первых 13 домов по программе реновации

В новые квартиры переедут 575 человек из 217 семей из поселения Михайлово-Ярцевское. Более 90% жителей уже дали свое согласие переехать в новостройки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Всего на территории ТиНАО в рамках реновации расселят 251 дом. В новые квартиры переедут более 8,4 тысячи семей или 22,1 тысячи человек. Первыми стали жители 13 домов поселения Михайлово-Ярцевское. Это 217 семей из поселков - Шишкин Лес и Армейский. Переехать в новое жилье согласились уже 535 человек из 201 семьи", - уточнил вице-мэр.

Город предложил гражданам комфортабельные квартиры равнозначной площади в двух новостройках поселка Шишкин Лес. "В ближайшие дни в новое жилье заедут первые 60 семей. В процессе оформления находятся договоры еще на 72 квартиры. Полностью расселение первых 13 домов завершиться не позднее марта следующего года", - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Помощь при переезде оказывает префектура ТиНАО совместно с администрацией поселения Михайлово-Ярцевское.