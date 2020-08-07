В Воронежской области открыли сезон экскурсий по заповедным местам

Новости

Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году 14:58
Краснокнижных чибисов обнаружили на севере Москвы 14:48
Вышел трейлер нового фильма автора "Вечного сияния чистого разума" 14:45
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов 14:41
Жителя Конго наказали за попытку пересечь границу РФ по "липовому" паспорту 14:39
Названы самые читающие города страны 14:33
Создатель "Пилы" Джеймс Ван перезапустит культового "Рыцаря дорог" 14:28
В Норильске произошел разлив топлива на реке Амбарной 14:22
Путин и Лукашенко обсудили вопросы развития братских отношений двух стран 14:20
В России спустили на воду первое пассажирское судно на сжиженном газе 13:55
За пять месяцев объем экспорта московского мороженого увеличился на 35% 13:43
В Иваново налетчики унесли из магазина три лотка с драгоценностями 13:42
Главную роль в новом видео Rolling Stones сыграл Пол Мексал 13:22
Вышел новый тизер сериала с Николь Кидман "Отыграть назад" 13:19
Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку 13:03
Дитрих: Строительство ВСМ Москва-Петербург может начаться в 2022 году 13:01
В Москве загорелось здание ГИБДД 12:58
Комфортная погода в Москве сохранится до конца лета 12:54
Исследование: Большинство россиян - за равные возможности в образовании 12:43
Тимати и Эйфман создали балетно-музыкальный трек 12:39
В Красноярске замначальника полиции арестовали по делу о мошенничестве 12:33
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2" 12:29
Более четверти жителей Петербурга имеют иммунитет к COVID-19 12:29
В Москве четыре станции метро закроют до 11 августа 12:27
Услуги ПФР станут доступнее проживающим за границей россиянам 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
07.08.2020 14:34
Рубрика: Стиль

В Воронежской области открыли сезон экскурсий по заповедным местам

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Покататься на лодке по притокам Дона, найти заросли акваорешника и поиграть в древнерусский хоккей пригласили жителей и гостей региона. Старт многообещающего туристического проекта сдвинулся на август из-за пандемии. В течение пяти лет в Воронежской области обещают обустроить несколько новых площадок на видовых местах вроде Дивногорья и Павловска, создать глэмпинг под Коротояком и цепочку речных причалов для любителей активного отдыха.
Фото: "РГ" Фото: "РГ"
Фото: "РГ"

Создание кластера "Донэкопарк" воронежские власти одобрили два года назад. Ассоциация социального туризма предложила связать достопримечательности на Среднем Дону, проложив новые маршруты экскурсий - как для воронежцев, так и для тех, кто бывает в регионе проездом. В летний период по трассе М-4 на юг и обратно движутся миллионы россиян, многие останавливаются на ночлег в столице Черноземья или малых городах края. Некоторые путешествуют "дикарями" с палаткой и останавливаются вдоль рек.

Фото: Дептранс Москвы
На Воробьевых горах открылась экстремальная трасса над Москвой-рекой

- Недавно мы специально проплыли вниз по Дону - берега забиты отдыхающими. И если добавить сервиса, то наши объекты и экскурсии по живописным окрестностям будут востребованы у туристов, - считает глава Острогожского района Сергей Хорошилов. - Места-то замечательные: реки Девица, Потудань, Тихая Сосна, меловые кручи, разнотравье - лучше, чем в Крыму! Да, чтобы создать хорошие условия, нужно финансирование, а с этим всегда непросто. Но люди едут.

Первый сезон в "Донэкопарке" открыли как раз на территории Острогожского района - под Коротояком. Там есть места, где искупаться и пособирать душистые травы. Туристам покажут, где прячется акваорешник (чилим), отвезут в заповедник "Дивногорье" и к не столь известным, но не менее любопытным местам - древним курганам, городищам и даже таинственному лабиринту.

В долине Дона масса памятников истории и археологии, но без гида представить себе, чем примечателен тот или иной холм или обрыв, бывает трудно.

- За рубежом в таких местах делают небольшие реконструкции, имитации жилищ или крепостных стен, прогулочные тропы с аншлагами. Мы намерены внедрить эти технологии в Воронежской области, - рассказал директор по развитию ООО "Донэкопарк" Денис Зайцев. - Где-то помогут куар-коды, где-то - инсталляция… В Дивногорье, Костенках и Павловске планируем построить визит-центры. Там можно применять AR и VR-технологии: надел шлем или очки и оказался среди первобытных людей, хазар или кораблестроителей Петровской эпохи.

Фото: Архив Кирилла Фронюка
Южноуральский марафонец задумал проложить пеший маршрут по горам

В проекте задействованы воронежские краеведы и ученые, ремесленники и артисты. Так, в Коротояке гостей встретит фольклорный ансамбль, в окрестностях пещерного Белогорского монастыря - артель мастеров "Белая гора". Туристов познакомят с аутентичными народными песнями, научат играть на калюке, запускать кубарь и орудовать клюшками - из этой старинной русской забавы родился хоккей на траве.

Объекты кластера расположены на протяжении 350 километров с севера на юг - от Гремячьего в Хохольском районе до Белой горки в Богучарском. По замыслу организаторов, между опорными точками будет около 30 километров. Так удобнее выстраивать логистику. Тур может длиться от одного до четырех дней в зависимости от программы. Их можно проводить на комфортабельных микроавтобусах или джипах, часть пути преодолевать на катере, ну а те, кто располагает средствами, увидят донские просторы с высоты птичьего полета.

В 2021-м в "Донэкопарке" появятся глэмпинги. На 2022-2025 годы намечено обустройство трех-пяти полноценных зон отдыха с посещаемостью каждой на уровне 50 тысяч человек. В узловых точках сделают причалы, автостоянки, санитарные комнаты, объекты питания. Планом предусмотрено строительство пяти гостиниц в малых городах и селах, визит-центров в Дивногорье, Павловске и на хуторе Кирпичи, а также нескольких объектов для MICE-туризма. Согласно проекту, люди будут останавливаться в кластере на трое суток и ежедневно тратить в среднем по пять тысяч рублей.

Фото: PHOTOXPRESS
Что изменилось в дачном отдыхе россиян в этом году

Минимальные стартовые инвестиции - полтора миллиарда рублей. Их намерены привлекать, в числе прочего, через федеральные программы и нацпроекты. Окупиться затраты должны лет через семь, сообщил "РГ" президент Ассоциации развития социального туризма Александр Евфорицкий:

- Рынок для внутреннего туризма есть. Говорю как человек, который более 20 лет занимается туризмом выездным - по Северной Европе и необычным направлениям, связанным с природными достопримечательностями. Первый сильный толчок к развитию отрасли в России дал 2014 год. Примерно в 2017 году импульс заглох. Но мы уже начали заниматься социальным туризмом и считаем это перспективной нишей. Воронежскую область выбрали по совокупности факторов: транспортная доступность, разнообразие объектов показа, хороший трафик в сезон отпусков.

Руководитель департамента предпринимательства Сергей Корчевников добавил, что в портфеле региона на сегодня имеется 23 инвестпроекта в сфере туризма на общую сумму около 93 миллиардов рублей. Для их реализации необходимо строить дороги и объекты инженерной инфраструктуры. С этой целью Воронежская область надеется пробиться в новый нацпроект.

В регионах Стиль Маршруты Общество Природа Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Отпуск 2020. Выбор есть

Главное сегодня

Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов
СК планирует завершить "дело Голунова" 10 августа
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2"
Оргкомитет ЕВРО-2020 получил право на организацию финала ЛЧ в Петербурге