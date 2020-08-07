В Воронежской области открыли сезон экскурсий по заповедным местам

Покататься на лодке по притокам Дона, найти заросли акваорешника и поиграть в древнерусский хоккей пригласили жителей и гостей региона. Старт многообещающего туристического проекта сдвинулся на август из-за пандемии. В течение пяти лет в Воронежской области обещают обустроить несколько новых площадок на видовых местах вроде Дивногорья и Павловска, создать глэмпинг под Коротояком и цепочку речных причалов для любителей активного отдыха.

Создание кластера "Донэкопарк" воронежские власти одобрили два года назад. Ассоциация социального туризма предложила связать достопримечательности на Среднем Дону, проложив новые маршруты экскурсий - как для воронежцев, так и для тех, кто бывает в регионе проездом. В летний период по трассе М-4 на юг и обратно движутся миллионы россиян, многие останавливаются на ночлег в столице Черноземья или малых городах края. Некоторые путешествуют "дикарями" с палаткой и останавливаются вдоль рек.

- Недавно мы специально проплыли вниз по Дону - берега забиты отдыхающими. И если добавить сервиса, то наши объекты и экскурсии по живописным окрестностям будут востребованы у туристов, - считает глава Острогожского района Сергей Хорошилов. - Места-то замечательные: реки Девица, Потудань, Тихая Сосна, меловые кручи, разнотравье - лучше, чем в Крыму! Да, чтобы создать хорошие условия, нужно финансирование, а с этим всегда непросто. Но люди едут.

Первый сезон в "Донэкопарке" открыли как раз на территории Острогожского района - под Коротояком. Там есть места, где искупаться и пособирать душистые травы. Туристам покажут, где прячется акваорешник (чилим), отвезут в заповедник "Дивногорье" и к не столь известным, но не менее любопытным местам - древним курганам, городищам и даже таинственному лабиринту.

В долине Дона масса памятников истории и археологии, но без гида представить себе, чем примечателен тот или иной холм или обрыв, бывает трудно.

- За рубежом в таких местах делают небольшие реконструкции, имитации жилищ или крепостных стен, прогулочные тропы с аншлагами. Мы намерены внедрить эти технологии в Воронежской области, - рассказал директор по развитию ООО "Донэкопарк" Денис Зайцев. - Где-то помогут куар-коды, где-то - инсталляция… В Дивногорье, Костенках и Павловске планируем построить визит-центры. Там можно применять AR и VR-технологии: надел шлем или очки и оказался среди первобытных людей, хазар или кораблестроителей Петровской эпохи.

В проекте задействованы воронежские краеведы и ученые, ремесленники и артисты. Так, в Коротояке гостей встретит фольклорный ансамбль, в окрестностях пещерного Белогорского монастыря - артель мастеров "Белая гора". Туристов познакомят с аутентичными народными песнями, научат играть на калюке, запускать кубарь и орудовать клюшками - из этой старинной русской забавы родился хоккей на траве.

Объекты кластера расположены на протяжении 350 километров с севера на юг - от Гремячьего в Хохольском районе до Белой горки в Богучарском. По замыслу организаторов, между опорными точками будет около 30 километров. Так удобнее выстраивать логистику. Тур может длиться от одного до четырех дней в зависимости от программы. Их можно проводить на комфортабельных микроавтобусах или джипах, часть пути преодолевать на катере, ну а те, кто располагает средствами, увидят донские просторы с высоты птичьего полета.

В 2021-м в "Донэкопарке" появятся глэмпинги. На 2022-2025 годы намечено обустройство трех-пяти полноценных зон отдыха с посещаемостью каждой на уровне 50 тысяч человек. В узловых точках сделают причалы, автостоянки, санитарные комнаты, объекты питания. Планом предусмотрено строительство пяти гостиниц в малых городах и селах, визит-центров в Дивногорье, Павловске и на хуторе Кирпичи, а также нескольких объектов для MICE-туризма. Согласно проекту, люди будут останавливаться в кластере на трое суток и ежедневно тратить в среднем по пять тысяч рублей.

Минимальные стартовые инвестиции - полтора миллиарда рублей. Их намерены привлекать, в числе прочего, через федеральные программы и нацпроекты. Окупиться затраты должны лет через семь, сообщил "РГ" президент Ассоциации развития социального туризма Александр Евфорицкий:

- Рынок для внутреннего туризма есть. Говорю как человек, который более 20 лет занимается туризмом выездным - по Северной Европе и необычным направлениям, связанным с природными достопримечательностями. Первый сильный толчок к развитию отрасли в России дал 2014 год. Примерно в 2017 году импульс заглох. Но мы уже начали заниматься социальным туризмом и считаем это перспективной нишей. Воронежскую область выбрали по совокупности факторов: транспортная доступность, разнообразие объектов показа, хороший трафик в сезон отпусков.

Руководитель департамента предпринимательства Сергей Корчевников добавил, что в портфеле региона на сегодня имеется 23 инвестпроекта в сфере туризма на общую сумму около 93 миллиардов рублей. Для их реализации необходимо строить дороги и объекты инженерной инфраструктуры. С этой целью Воронежская область надеется пробиться в новый нацпроект.