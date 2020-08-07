Видео: Провал в центре Курска открыл старинный подвал

После проседания грунта в сквере у областной научной библиотеки имени Н.Н. Асеева в центре Курска открылся вход в старинный подвал. Местный общественник Олег Погожих проник внутрь и снял видео.

- Размер и цвет кирпичей, технология их укладки, сводчатые потолки позволяют предположить, что это очень старое постройка - как минимум XIX век. Пока мы нашли лишь вершину айсберга. Там несколько помещений, которые, к сожалению, засыпаны песком и мусором. Тем не менее можно утверждать, что площадь подвала не менее 40-50 квадратных метров и находится он в хорошем состоянии, - рассказал Погожих.

Историк Юрий Озеров предположил, что находка может быть погребом старой городской усадьбы. Городские власти проведут экспертизу найденных помещений, сообщили в пресс-службе мэрии.

Однако есть сомнения в том, что это будет сделано оперативно. Ранее в Курске похожим образом обнаружили винные подвалы. Комитет по управлению имуществом разослал предложения обследовать их 25 экспертам, откликнулся лишь один. А для проведения конкурса необходимы как минимум трое.