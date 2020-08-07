Вода в двух из девяти купальных зон Москвы не соответствует нормам

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку водоемов Москвы. По полученным результатам вода в двух из девяти зон отдыха с купанием не соответствует нормам. Ни в одном водоеме коронавирус не обнаружен.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, не отвечает нормам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям вода в зоне отдыха пляжа "Левобережный" (САО) и вода озера "Белое" (ВАО). По водоемам "Серебряный бор - 2", "Серебряный бор - 3", "Мещерское", "Большой городской пруд", "Черное озеро", "Школьное озеро" показатели в пределах нормы.

- Всего у нас на контроле 56 зон отдыха, в 9 их них обустроены зоны с купанием, - пояснили в пресс-службе. - В связи с поэтапным снятием ограничений, связанных с коронавирусом, территориальные управления проводит еженедельно мониторинг санитарного состояния территорий зон отдыха. В том числе на зонах отдыха с купанием проводится лабораторный контроль качества и безопасности воды.

В ведомстве напомнили, что находиться в зонах отдыха граждане могут, а вот плавать и загорать на территории зон отдыха с купанием в этом году нельзя: ни одна из них не открывалась в этом году.