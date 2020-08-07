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Рубрика: В мире

Вывозной рейс с россиянами на борту вылетает из Нью-Дели в Москву

Стойки регистрации в аэропорту Нью-Дели. Фото: iStock Стойки регистрации в аэропорту Нью-Дели. Фото: iStock
Стойки регистрации в аэропорту Нью-Дели. Фото: iStock

Около 330 человек вылетают вывозным рейсом "Аэрофлота" из Нью-Дели в Москву. Все пассажиры уже прошли регистрацию и находятся в самолете, рассказали в посольстве России в Индии.

Фото: iStock
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"Возвращаются семьи с детьми. Большинство - это граждане нашей страны. Это уже пятый рейс на котором россияне возвращаются домой", - цитирует ТАСС заведующего консульским отделом российской дипмиссии Андрея Федорова.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта, а к возвращению граждан страны на родину подключились власти и дипломаты организовав вывозные рейсы.

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