За пять месяцев объем экспорта московского мороженого увеличился на 35%

Основные страны-покупатели московского мороженного - Казахстан, США, Китай. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, за первые пять месяцев 2020 года объем экспорта мороженого из Москвы увеличился более чем на 35% и составил 12,76 млн долларов США. "За первые пять месяцев этого года в другие страны было экспортировано 5,34 тысячи тонн мороженого, это на 26,7% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. С мая 2020 года у московских производителей появились новые рынки сбыта - Грузия, Монголия, Израиль и Латвия", - рассказал вице-мэр.

Весь российский экспорт мороженого за первые пять месяцев 2020 года составил 23,94 млн долларов США, это превышает показатель аналогичного периода 2019 года на 11%. В натуральном выражении объемы экспорта мороженого выросли до 11,18 тысячи тонн, что больше, чем за январь-май в прошлом году на 23,7%. По итогам прошлого года Россия поднялась в мировом списке экспортеров на 5 позиций и заняла 16 место. Лидерами в этом рейтинге являются Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и Италия.

Кстати, по словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в общем российском экспорте мороженого за пять месяцев 2020 года доля Москвы составила 53,3%, что больше на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.