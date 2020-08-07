Зоолог рассказал, чем опасны появившиеся в Москве слизни

Гигантские оранжевые слизни, появившиеся в столичном регионе, могут нанести вред лугам, садам и огородам, но для человека они не опасны. Об этом рассказал зоолог, пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

По его словам, оранжевых слизней, скорее всего, завезли из других регионов вместе с кустарниками или рулонным газоном. "У представителей этого вида практически нет естественных врагов, поэтому они активно плодятся и способны наносить сильный вред лугам с дикорастущими травами, садам и огородам", - объяснил агентству "Москва" зоолог.

Для человека никакой опасности эти слизни не представляют. "Вопреки распространенному заблуждению, они не переносят бычьего цепня, - подчеркнул Гомыранов. - Человек заражается им только при поедании сырого мяса".

Напомним, ранее жители Москвы и Подмосковья поделились в соцсетях фотографиями огромных слизней.