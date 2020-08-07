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07.08.2020 04:22
Рубрика: Власть

Истребитель ТОФ ночью "уничтожил нарушителя" воздушной границы РФ

Текст: Дина Непомнящая

Ночную тренировку по перехвату нарушителей воздушней границы России выполнили истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке.

Фото: Минобороны РФ
На Камчатке истребитель ТОФ перехватил "нарушителя" границы

По легенде, неопознанный самолет решил незаконно проникнуть в страну. Его роль выполнил один из МиГ-31. Экипаж другого истребителя подняли для поиска и перехвата "нарушителя", с чем он успешно справился. В процессе "врага" захватили прицелом и "уничтожили", выполнив электронный пуск ракеты.

"Поиск "нарушителя госграницы" летчики-истребители выполнили во взаимодействии с наземными средствами противовоздушной обороны", - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, пояснив, что такие ночные тренировки являются обязательным этапом подготовки к несению настоящего боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Командование авиаполка оценило слаженность действий военных летчиков, выполнение им установленных нормативов взлета и занятия района, а также дистанцию условного уничтожения цели.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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