На Сахалине спасатели отыскали заблудившегося 81-летнего грибника

Успехом увенчались поиски пожилого грибника, потерявшегося в лесу на Сахалине. Мужчина 1939 года рождения заблудился в районе села Мицулевка Анивского района 6 августа, сообщили "РГ" в пресс-службе ДВРПСО МЧС России. Поняв, что самостоятельно найти дорогу не сможет, в 17.25 местного времени он сам позвонил на номер "112" и попросил о помощи.

Спасатели связались с потерпевшим по телефону. После непродолжительного разговора выяснилось, что он абсолютно не предполагает, где сейчас находится. Назвать ориентиры поблизости тоже не смог. Удалось определить только точку его захода в лес. От нее и начали поиски.

На выручку 81-летнему грибнику выдвинулась группа из спасателей и сотрудников ОМВД Анивского района. В ходе операции использовали специальные ракеты и звуковые сигналы, которые и услышал мужчина, о чем сообщил по телефону. Так был установлен хотя бы район, где находился заблудившийся. Остальное было делом техники. Потерявшегося нашли в 22.40.

"Состояние пенсионера оказалось удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался и был доставлен домой", - подытожили в пресс-службе спасателей.