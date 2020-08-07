В двух районах Хабаровского края обнаружили африканскую чуму свиней

В двух районах Хабаровского края ввели карантин из-за угрозы распространения африканской чумы свиней, сообщает пресс-служба правительства региона.
Очаги АЧС обнаружили в частных хозяйствах в городе Вяземский и селе Кукелево Вяземского района, а также в селе Бычиха Хабаровского района.
"Наложен запрет на перемещение из зоны животных, а также не реализацию мяса и кормов. На территории запрещены все виды охоты", - отмечается в сообщении.
В границах села Бычиха введен режим ЧС. На въезде установлен дезбарьер, организовано круглосуточное дежурство двух постов ГИБДД.
Всего в двух районах находится 230 особей свиней, семь из которых уже погибли.
"Из резервного фонда краевого бюджета мы компенсируем убытки фермерам из расчета 200 рублей за килограмм живого веса", - рассказал врио губернатора Михаил Дегтярев в Instagram.
Напомним, что вирус африканской чумы свиней не представляет угрозы для человека.