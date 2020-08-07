В Хабаровском крае снова откроют музеи и аттракционы для детей

В Хабаровском крае с 12 августа возобновят работу музеи и детские аттракционы на открытом воздухе, а в районах с низкой заболеваемостью коронавирусом откроют бассейны и спортивные объекты.

Решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

"С 12 августа открываем детские аттракционы на открытом воздухе, об этом постоянно просят родители. Есть возможность регулярно дезинфицировать и контролировать эти объекты. Также хотим разрешить посещение футбольных матчей, но с заполняемостью до 10 процентов, как это предписывает Роспотребнадзор. На стадионе имени В.И. Ленина оборудуют специальный коридор для дезинфекции", - подчеркнул врио губернатора Михаил Дегтярев.

Отмечается, что для жителей старше 65 лет режим самоизоляции продлевается до 23 августа. Также сохраняется масочный режим во всех учреждениях, магазинах, общественном транспорте.

С 9 августа разрешается работа ресторанов и кафе при условии соблюдения противоэпидемических требований.

Всего в Хабаровском крае выявлено 8178 человек с новой инфекцией. 5609 пациентов уже выздоровели, 69 скончались.