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07.08.2020 16:57
Рубрика: Экономика

В Якутии добыт крупнейший цветной алмаз России

Текст: Александр Проценко

На севере Якутии, на алмазном месторождении "Эбелях" (по названию ближайшей реки, впадающией в Море Лаптевых) рабочие АО "Алмазы Анабара", дочернего предприятия компании "Алроса" добыли алмазный кристалл весом 236 карат (около 50 граммов) насыщенного желто-коричневого цвета.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба "Алросы", это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Алмаз имеет размеры 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет".

По словам директора филиала "Бриллианты Алроса" Павла Винихина, такой массивный цветной алмаз - это уникальная находка не только для нашей страны. Сейчас он находится в Москве, где изучается и оценивается специалистами Единой сбытовой организации "Алросы". После этого будет принято решение, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде. Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества", - утверждает Павел Винихин.

В сообщении "Алросы" напоминается, что россыпное алмазное месторождение "Эбелях" и ранее давало алмазы уникальных фантазийных цветов. Так, летом 2017 года здесь в течение месяца были добыты сразу три уникальных фантазийных алмаза - ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку и были представлены в качестве бриллиантов широкой публике. А в конце прошлого года желтый бриллиант, получивший название "Жар-птица" (Firebird) массой 20,69 карата был продан международной компании с хорошо известным мировым брендом Graff Diamonds.

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