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07.08.2020 11:41
Рубрика: Общество

В Якутии начали строить круглогодичный детский центр

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия) Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)
Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

В Якутии началось строительство круглогодичного детского оздоровительного центра "Полярная звезда". Лагерь станет самым крупным и новаторским в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Проект реализуется в рамках инвестиционной деятельности на ТОР "Якутия". Он позволит привлечь в экономику субъекта не менее 1,4 миллиарда рублей частных инвестиций и создать 138 новых рабочих мест.

К 2022 году около Якутска возведут здание площадью 12 300 квадратных метров. Объект будет состоять из четырех спальных, а также спортивного, медицинского и образовательного блоков.

"Расположение здания открывает детям замечательные виды на реку Лену. Зимой, когда температура воздуха достигает экстремально низких значений, воспитанники центра смогут не покидать здание без особой необходимости. В течение смены, которая длится 21 день, заниматься спортом, обучаться в школе и центре дополнительного образования, посещать медицинские процедуры", - отмечается в сообщении.

По словам генерального директора компании "Полярная звезда" Ивана Игнатенко, центр станет первым в России, где внедрят автоматизированное распределение детей по отрядам в зависимости от возраста и интересов ребенка.

"Система комплексного управления будет включать в себя автоматическое управление технической инфраструктурой, а также систему дистанционного замера температуры с распознаванием лиц и анализом эмоций детей и персонала. В год здесь смогут побывать 5250 ребят", - отметил Игнатенко.

В регионах Общество Семья и дети Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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