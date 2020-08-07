В Якутии начали строить круглогодичный детский центр

В Якутии началось строительство круглогодичного детского оздоровительного центра "Полярная звезда". Лагерь станет самым крупным и новаторским в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Проект реализуется в рамках инвестиционной деятельности на ТОР "Якутия". Он позволит привлечь в экономику субъекта не менее 1,4 миллиарда рублей частных инвестиций и создать 138 новых рабочих мест.

К 2022 году около Якутска возведут здание площадью 12 300 квадратных метров. Объект будет состоять из четырех спальных, а также спортивного, медицинского и образовательного блоков.

"Расположение здания открывает детям замечательные виды на реку Лену. Зимой, когда температура воздуха достигает экстремально низких значений, воспитанники центра смогут не покидать здание без особой необходимости. В течение смены, которая длится 21 день, заниматься спортом, обучаться в школе и центре дополнительного образования, посещать медицинские процедуры", - отмечается в сообщении.

По словам генерального директора компании "Полярная звезда" Ивана Игнатенко, центр станет первым в России, где внедрят автоматизированное распределение детей по отрядам в зависимости от возраста и интересов ребенка.

"Система комплексного управления будет включать в себя автоматическое управление технической инфраструктурой, а также систему дистанционного замера температуры с распознаванием лиц и анализом эмоций детей и персонала. В год здесь смогут побывать 5250 ребят", - отметил Игнатенко.