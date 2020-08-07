В Приморье умер ребенок из-за бездействия родителей

Прокуратура Черниговского района Приморья начала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи со смертью малолетнего ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Известно, что ребенок 2019 года рождения обварился кипятком, но родители более суток не обращались к врачам, из-за чего их сын скончался. Возбуждено уголовное дело.

Прокурор Приморского края поставил на личный контроль результаты проверки и ход расследования уголовного дела. Кроме этого решается вопрос об изъятии из семьи еще одного ребенка.