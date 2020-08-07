В Приморье задержан назвавшийся посредником дьявола мошенник

Во Владивостоке задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Предварительно известно, что молодой человек рассказал своей знакомой 16-летней девушке, что увлекается магией и умеет гадать на картах, читать мысли, наводить порчи. Он предложил ей "продать душу дьяволу", а золотые украшения уговорил заложить в ломбард и перевести деньги на его карту за совершение эзотерического обряда.

"Спустя некоторое время девушка поссорилась с родителями, и молодой человек сказал, что надо уничтожить в ее компьютере всю переписку с ним и предложил отдать ему ноутбук и мобильный телефон ради их безопасности, а то обоих поместят в психиатрическую клинику", - отмечается в сообщении.

После этого общение молодых людей прекратилось. Ущерб, причиненный потерпевшей, оценен в 93 тысячи рублей. Заявление написала мать пострадавшей. В отделе полиции задержанный мошенник дал признательные показания.