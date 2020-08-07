В Приморье женщина и двое детей травмированы на пешеходном переходе

В селе Андреевка Приморского края 19-летний водитель легковой машины столкнулся с впереди идущим автомобилем, который отбросило вперед на пешеходов, переходивших через дорогу. Об этом сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

В итоге пострадали три человека: 28-летняя женщина и двое ее детей - двухлетний мальчик и пятилетняя девочка. Все доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее 19-летний водитель привлекался к ответственности за несоблюдение скоростного режима и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. После ДТП в Андреевке он вновь отказался от аналогичной процедуры

Возбуждено административное делопроизводство о нарушении правил эксплуатации автомобиля, повлекшим причинение вреда здоровью, и отказом от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Всего за один день, 6 августа, в Приморье произошло 85 ДТП, пять человек травмированы, повреждено 166 автомобилей.