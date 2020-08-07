Василий Орлов: Города и села Приамурья нужно защитить от паводков

В результате ненастья 16 июля было нарушено электроснабжение девяти сел, сорваны крыши с полусотни зданий, в Екатеринославке опрокинуты водонапорные башни. В четырех населенных пунктах - Екатеринославке, Варваровке, Романовке и Восточном - действует режим ЧС.

- Крыши на 41 жилом доме и соцобъекте отремонтировали по временной схеме, предстоит восстановить кровли нескольких социальных объектах, но мешает дождь, - рассказал глава Октябрьского района Сергей Дементьев. - Взамен водонапорных башен строители возводят новые насосные станции. Одну планируем запустить к концу этой недели, другую - к 15 сентября.

26 июля от дождевого паводка пострадали села Смелое и Романовка. Власти организовали откачку воды и просушку помещений. Принято решение оказать единовременную помощь селянам - 10 или 30 тысяч рублей на семью, в зависимости от понесенного ущерба.

- Все восстановительные работы закончим до начала отопительного сезона, - заверил Сергей Дементьев.

Природно-климатические условия Приамурья таковы, что в регион регулярно происходят мощные паводки. В 2013 году на Амуре было зарегистрировано самое крупное за всю историю наблюдений наводнение, длившееся два месяца. Только в Амурской области было затоплено около 8000 жилых домов в 126 населенных пунктах. Сильные паводки повторялись в 2018 и 2019 годах.

В прошлом году общий материальный ущерб от наводнений составил более 6,4 миллиарда рублей. В зоне подтопления оказалось около 800 жилых домов и порядка 40 социальных объектов.

- Дорожная инфраструктура Амурской области серьезно пострадала из-за двухлетних паводков, нанесен внушительный ущерб региональным и муниципальным дорогам. Всего разрушению подверглось 366,2 километра автомобильных дорог, 44 моста и 107 водопропускных труб в 15 районах области, - привел данные министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин. - В 2019 году проезд по размытым участкам дорог восстанавливался за счет отвлечения средств дорожного фонда с планируемых ремонтов.

В июне 2020-го правительство РФ подтвердило выделение пяти регионам Дальнего Востока почти 1,7 миллиарда рублей на восстановление автодорожной инфраструктуры. По поручению президента страны в бюджет Амурской области поступит 912,5 миллиона рублей.

- Необходимо защитить населенные пункты Приамурья от подтопления, - подчеркнул губернатор Василий Орлов во время поездки в Октябрьский район. - Нам предстоит большая работа, чтобы в будущем отвернуть воду от сел. Есть предложение сделать обводной канал в обход населенных пунктов. При очередном резком увеличении объема воды он уведет ее в сторону от домов. Мы видим, как меняется карта подтоплений. Вода заходит туда, где ее раньше было, там, где топило несильно, фиксируем достаточно большие подъемы воды. Наблюдаем аномальные осадки в Благовещенске, в других районах области. Учитывая это, мы должны планировать нашу дальнейшую работу по профилактике паводков в регионе.

Один из важнейших проектов, призванных защитить Благовещенск и близлежащие поселки от наводнений, - берегоукрепление в областном центре. Он, по словам Василия Орлова, получил одобрение федеральных ведомств - министерства экономического развития, министерства строительства и ЖКХ, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Этот объект имеет очень важное значение, потому что 220 тысяч человек, проживающих здесь, увидят: действительно государство внимательно смотрит за тем, насколько часто происходят у нас чрезвычайные ситуации, и оказывает соответствующую поддержку, - отметил губернатор Приамурья. - Берегоукрепление оправдало себя дважды: в первый раз - в 2013 году в условиях крупномасштабного наводнения набережная не позволила воде зайти в город, второй раз - в 2018-м оно также сыграло свою роль при прохождении паводка.

Работы по берегоукреплению в Благовещенске начались в 2008 году. Проектом предусмотрена реконструкция набережных рек Амур и Зея на десяти участках общей протяженностью 8089 метров. Это серьезное гидротехническое сооружение, которое сдерживает реки и не позволяет затопить город, кроме того, оно стабилизирует русла Амура и Зеи в пределах Благовещенска.

Работы уже завершены на семи участках (№ 1-4, № 7-9). Реконструкция двух последних, введенных в строй в ноябре 2019 года, профинансирована по линии минвостокразвития. Для облицовки этих отрезков набережной завезли более 4300 тонн гранитных изделий, а также чугунное литье с Каслинского завода.

- Завершение этого участка набережной - хороший пример взаимодействия между федеральным министерством, субъектом, мэрией и подрядными организациями. В 2019-м паводок затапливал нижние уровни сооружения, тем не менее все работы выполнены качественно и в срок, - подчеркнул глава области. - Берегоукрепление - не только берегозащитное сооружение, это лицо страны, поэтому особое внимание уделяем дизайну набережной. Ее изюминкой стал амфитеатр со сценой на берегу Амура, расположенный в районе главной площади города. Здесь можно будет проводить культурно-массовые мероприятия.

В этом году минвостокразвития выделит 173 миллиона рублей на участок №5 - от улицы Больничной до переулка Пограничного. Ведутся работы на участке №10 - на берегу реки Зея. Его протяженность - 1,76 километра, берегоукрепление и реконструкция обойдутся в 480 миллионов рублей.

- Берегоукрепление Зеи является частью системы противопаводковой безопасности. После завершения работ на этом участке планируется строительство новых жилых кварталов, физкультурно-оздоровительного комплекса, детского сада, школы на 900 мест, бывший неофициальный пляж преобразится в оборудованное место для купания, - перечислил губернатор. - Реконструкция берега даст мультипликативный эффект и в конечном итоге улучшит качество жизни людей.

Как сообщил главный инженер компании-подрядчика Павел Ельчин, по плану закончить реконструкцию участка №10 необходимо до 30 ноября 2021 года, но строители намерены сделать это раньше.

- Чтобы комплексно завершить берегоукрепление, необходимо порядка 2,9 миллиарда рублей. И мы совместно с коллегами из министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики решаем эту задачу. Из областного бюджета направлено около 400 миллионов на обустройство участка набережной реки Зеи в районе строительства нового моста. 173 миллиона выделено в рамках "Единой субсидии" на завершение участка набережной Амура в районе улицы Нагорной, - привел цифры Василий Орлов.

По словам губернатора, Министерство природных ресурсов РФ готово поддержать новые заявки Амурской области на создание и ремонт берегозащитных сооружений.

- У нас есть проект строительства дамбы в Гродекове, начнем работы со следующего года, - сообщил глава региона. - Помимо этой дамбы правительство области, учитывая последствия наводнения 2019 года и понимая необходимость строительства берегоукрепительных сооружений, определило еще два приоритетных проекта инженерной защиты населенных пунктов - у сел Новопетровка и Константиновка.