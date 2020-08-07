Названы регионы с зарплатами до 500 тысяч рублей в месяц

Уровень безработицы в России, по данным Росстата, оценивается в 6,2%, хотя еще в начале года был на уровне 4,7%. Только официально зарегистрированных в центрах занятости безработных у нас больше 3,2 млн человек. И пусть, по сведениям Минтруда, половина из них получает максимальное пособие по безработице, оно все-таки составляет лишь прожиточный минимум - 12130 рублей.

Но работа в стране есть, причем для людей разных профессий, квалификаций, живущих в разных регионах. Специально для "РГ" рекрутинговый сервис HeadHunter сделал подборку наиболее заманчивых предложений из разных регионов и профессиональных отраслей и для тех, кто ищет полную занятость, и для тех, кому нужна подработка. Мы отобрали наиболее интересные из них.

Самые выгодные предложения о постоянной работе в столице. Например, в Москве ищут E-commerce директора на зарплату 400 тысяч рублей или руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями с доходом от 350 до 500 тысяч рублей.

Однако и в провинции есть очень соблазнительные предложения. Например, менеджер по развитию территории, Набережные Челны, от 350 000 руб. на руки. Руководитель строительного объекта (генподрядчик, особо опасный объект), Дальний Восток, от 350 000 руб. до вычета налогов. Директор по маркетингу, Ульяновск, от 300 000 руб. на руки.

Для людей более практических профессий есть свои варианты удачного трудоустройства. Автомаляр в Москве имеет реальную возможность зарабатывать от 130 до 200 тыс. рублей в месяц, а сварщик в Ленинградской области - от 110 тыс. рублей в месяц.

Для временной работы или подработки, а также удаленной работы тоже есть достойные варианты, которые зачастую не уступают по своей доходности штатным ставкам. Так, главный менеджер-технолог в Санкт-Петербурге может рассчитывать на 200 тыс. рублей в месяц "чистыми", если согласится участвовать в проектной работе. Для PHP JavaScript-программиста есть разовое задание в Казани, за исполнение которого заплатят 200 тыс. рублей.

В столице на время проекта ищут инженер АСУТП. Готовы взять на удаленную работу человека из другого региона и платить от 100 до 150 тыс. рублей в месяц.

Под Новосибирском срочно нужен тракторист. Зарплата - 90 тысяч рублей в месяц. Работа временная, до завершения уборочной страды. Другое предложение - из Москвы: слесарь-сантехник может претендовать на 80-120 тыс. рублей в месяц. Гибкий график, возможна частичная занятость.

Еще одна вакансия для соискателей из любого города - на удаленную работу ищут инженера по охране труда. Зарплата - 60 тыс. рублей.

Есть две выгодных вакансии на условиях частичной занятости без особых требований к квалификации соискателей. В Краснодаре ищут сотрудника в службу уборки с вознаграждением до 50 тыс. рублей в месяц, а в Петербурге требуется ночной ревизор, которому будут платить 28-32 тысячи рублей.