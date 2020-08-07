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07.08.2020 16:40
Рубрика: Власть

Нижегородская область сняла еще часть ограничений по COVID-19

Текст: Мария Волкова

Нижегородская область приступила ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. Соответствующее решение подписал губернатор Глеб Никитин.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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На этом этапе в регионе разрешается работа салонов красоты без систем видеоаналитики, открываются бани и спа-салоны. Фитнес-клубам можно начать работу с ограничением по числу людей в спортзале. С таким же условием открываются и бассейны. Дети могут заниматься в группах до 7 человек в спортивных секциях в помещениях и до 25 человек на улицах. Открываются все магазины и уличная торговля.

- Да, пока не все организации могут приступать к работе. В последнем обновлении указа о режиме повышенной готовности мы расширили 2 этап. К сожалению, не получилось включить все, что хотелось бы. Часть бизнеса оказалась в 3 этапе. Но вы помните, как много новых послаблений было в рамках первого этапа. Уверен, что скоро нам удастся принять новые решения. И не забываем! Чтобы не пришлось делать обратные шаги: избегайте скоплений людей и близких контактов, носите маски! Проводите дезинфекцию! Угроза еще не исчезла! - написал у себя в Instagram губернатор Глеб Никитин.

По данным за 6 августа, в регионе коэффициент распространения коронавируса составляет 0,75. Коечный фонд загружен на 29 процентов. За сутки подтверждено 105 новых случаев инфекции. В больницах находятся 1447 человек.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Пандемия коронавируса COVID-19

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