Пермские власти возродили футбольный клуб "Амкар"

Пермские власти приняли решение вернуть команду "Амкар" в первенство России. Об этом сообщили в администрации губернатора.

Краевые власти подписали соглашение с министерством спорта РФ и федерацией футбола о развитии детского футбола, расширении спортивной инфраструктуры и обучения судей и тренеров. Вся эта работа должна будет сконцентрироваться вокруг клуба "Амкар". Сейчас бренд когда-то известной команды передан пермской команде "Академия".

- Играть под этим именем нашим игрокам очень почетно и перспективно, - заявил тренер "Академии" Эрик Ашурбеков.

Перед новым "Амкаром" поставлена задача выйти к 2023 году в футбольную национальную лигу. А пока команда начинает свой путь с участия в первенстве России среди любительских клубов. Первую игру "Амкар" проведет с командой из Омска 15 августа.

ФК "Амкар" был основан в 1994 году. В российской премьер-лиге играл с 2004 года. В 2018 году прекратил свое существование из-за отзыва лицензии по причине банкротства.