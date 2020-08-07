Резидент технопарка "Жигулевская долина" стал партнером РЖД

Компания "Аирлаб Рус", получившая прописку в технопарке "Жигулевская долина" Самарской области, стала постоянным партнером Российских железных дорог, благодаря инновационной разработке.

Команда молодых ученых успешно реализовала проект "Выпуск и погашение "Углеродных единиц" как инструмента привлечения внебюджетного финансирования инфраструктурных проектов "РЖД"". Пройти путь от идеи до готового инструмента удалось во многом, благодаря содействию Агентства по привлечению инвестиций Самарской области и другим региональным структурам, отвечающим за поддержку бизнеса.

Как пояснили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области, проект стал участником конкурсного отбора в рамках реализации стратегии научно-технологического развития холдинга РЖД. Резидент самарского технопарка предложил инструмент, который поможет привлекать инвестиции и решать социально важные задачи, например, по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу.

- В качестве первого этапа реализации проекта, в сервисы по продаже билетов РЖД может быть добавлена опция покупки "углеродных единиц" для погашения углеродного следа поездки. В случае реализации проекта, удорожание поездки одного пассажира из городов Поволжья до Москвы, а также рост стоимости перевозки тонны груза по тому же маршруту, составит не более 30 рублей. Прибыль же, в данном случае, может исчисляться сотнями тысяч долларов, - пояснил представитель компании "Аиралаб Рус" Иван Петров.

Статус резидента технопарка помог компании встать на ноги, она получила необходимые условия для проведения научных исследований в таких востребованных на сегодня направлениях, как "Умный город" и "Экономика роботов". В структуре технопарка доступны не только информационные и консалтинговые услуги. Здесь оказывается помощь в привлечении инвесторов, организации системы продаж и повышении эффективности бизнеса. Осуществляется подбор и подготовка документов для участия в конкурсах на получения субсидий и грантов, помощь в оформлении объектов интеллектуальной собственности - патентов и свидетельств на госрегистрацию. Резиденты технопарка могут безвозмездно пользоваться созданной для них инфраструктурой.

Получить статус резидента технопарка можно, пройдя конкурсный отбор. Одно из последних заседаний Единого экспертного совета технопарков на территории Самарской состоялось в конце июля под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

- Новый статус даст возможность предприятиям пользоваться той поддержкой, которую оказывает резидентам управляющая компания технопарков. Большинство новых резидентов - тольяттинские предприятия, поэтому создание ими новых производств и рабочих мест внесет свой вклад в диверсификацию экономики моногорода, - говорит Дмитрий Богданов.

Десять проектов были рекомендованы для присвоения статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Один проект не прошел экспертный совет и был отправлен на доработку. Всего на рассмотрение экспертам было представлено 12 проектов. Часть из них были выставлены компаниями, которые уже являются резидентами технопарков Самарской области, но они вышли на экспертный совет с новыми инновационными разработками. Среди соискателей были начинающие и уже известные компании, которые специализируются на разработке программного обеспечения, высокотехнологичного оборудования и применении современных технологий. Без комплексной поддержки вывести на рынок инновационные продукты и услуги было бы крайне сложно. Для этого потребовались бы годы труда и финансовые средства, которых зачастую не хватает начинающим компаниям. Поэтому всесторонне содействие резидентам технопарков остается одним из главных приоритетов в работе местной власти и региональных институтов поддержки бизнеса.

В настоящее время ведется работа по индустриализации части площадки технопарка - на резервном участке площадью 5,3 гектаров будут построены восемь производственных корпусов частных инвесторов - резидентов "Жигулевской долины".

Справка "РГ"

"Жигулевская долина" - один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий Это седьмой объект такого уровня в России и первый за пределами Москвы и Московской области. Помимо предоставления современных оборудованных помещений для бизнеса, технопарк оказывает поддержку компаниям-резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок.