"Уральская Сталь" создает каркас важнейших строительных объектов страны

Компания "Металлоинвест", составной частью которой является новотроицкая "Уральская Сталь", - один из ведущих отечественных производителей проката для значимых инфраструктурных проектов. При этом реализация самых смелых инженерных идей оказывается возможной благодаря использованию в строительстве именно новотроицкого металла. Он применялся при возведении небоскребов делового центра "Москва-Сити", "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге, выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", терминала столичного аэропорта "Внуково" и храма Христа Спасителя, кампуса Дальневосточного федерального университета, стадионов ЧМ-2018 по футболу и олимпийских комплексов Сочи.

Уникальная по своим характеристикам продукция "Уральской Стали" сегодня применяется при возведении надежных и долговечных конструкций. Особые свойства новотроицкого металла позволяют создавать объекты принципиально нового типа: уменьшая их вес, но сохраняя высокую прочность, сокращая время строительства, но увеличивая срок эксплуатации зданий.

Для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "НОВАТЭК-Мурманск" комбинат отправил 71 тысячу тонн проката стали марок С245, С255, С345, С355, С390, С440, 10ХСНД на заводы - "Ак Барс Металл", Камский завод металлоконструкций "ТЭМПО", "КОНАР", "СПК-Чимолаи" и "Курганстальмост", которые изготовили металлоконструкции для данного проекта.

Более 11 тысяч тонн толстолистового проката строительных марок стали С255, С245, С345, С355, С390, С440 поставлены "Уральской Сталью" на Челябинский и Нижнетагильский заводы металлоконструкций, Белэнергомаш-БЗЭМ, а также предприятиям компании "Союзлегконструкция" - Кулебакскому ЗМК и Шадринскому ЗОК. С каждым из этих производителей новотроицких металлургов связывают давние партнерские отношения. Металлоконструкции, произведенные на этих заводах, будут поступать на север Забайкалья для строительства корпусов будущего горно-металлургического комбината "Удокан" "Байкальской горной компании".

Около пяти тысяч тонн проката из стали марки 09Г2С поставила "Уральская Сталь" на Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций, где изготовили резервуары для хранения нефтепродуктов по заказу "Транснефти".

Важно отметить, что высокое качество металлопродукции "Уральской Стали" и соответствие самым жестким требованиям ежегодно подтверждается успешным прохождением аудитов международных сертификационных компаний. Так в прошлом году были подтверждены сертификаты Российским морским регистром судоходства, органом по сертификации строительной продукции и металлических конструкций ТЮФ Тюринген, Морской дивизией бюро Веритас. В этом году - Регистром Ллойда, компанией Det Norske Veritas и Российским речным регистром. Работы в этом направлении еще предстоят. Наличие данных сертификатов позволяет "Уральской Стали" занимать уверенные позиции на рынке металлопродукции и расширять список потенциальных потребителей продукции.

Справка "РГ"

АО "Уральская Сталь" - один из ведущих производителей штрипса для ТБД, трубной заготовки, толстого листа и мостовой стали. Входит в восьмерку крупнейших производителей стали в России. Комбинат также производит непрерывнолитую заготовку круглого и прямоугольного сечения, чугун, кокс и продукцию коксохимического производства.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Уральская Сталь"