В Добрянском округе сдан первый дорожный объект по нацпроекту "БКАД"

Участок между селом Сенькино и поселком Камский стал завершающим в ремонте автомобильной дороги Пермь - Ильинский, он связывает почти 1,5 тысячи жителей территории.

В Добрянском городском округе сдан последний участок автомобильной дороги Пермь - Ильинский, соединяющий село Сенькино и поселок Камский. Это участок длиной 2,96 километра. Он был отремонтирован по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Этот и другие объекты нацпроекта находятся на особом контроле исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Ремонт дороги от трассы Пермь - Ильинский в направлении села Сенькино начался еще в 2017 году. До этого ее не удовлетворительное состояние было предметом частых жалоб со стороны местного населения.

- Это единственная транспортная артерия, ведущая в сторону поселков Камский, Шемети, село Сенькино. Дорога достаточно оживленная, по ней постоянно ездят автомобили. В летний период приезжает много дачников. При этом дорога была в плачевном состоянии из-за пучинистых почв и болотистой местности. В 2017 году мы приняли решение привести ее в порядок. В связи со сложностью работ и их дороговизны ремонт разбили на четыре этапа. В этом году закончили последний участок, - рассказал депутат думы Добрянского городского округа Марк Коробов.

По его словам, это очень оживленный участок трассы. Помимо местных жителей, по ней ездят дачники на работу в Пермь и обратно, школьники из одной школы в другую и отдыхающие. По этой же дороге передвигается строительная техника, поскольку поселок Камский активно застраивается. Растет и число жителей этой местности, сегодня только постоянно проживающих здесь - более 1,5 тысячи человек.

С вводом участка Сенькино - Камский повысится комфорт и безопасность передвижения населения по этой дороге. Объект стал первым, сданным по нацпроекту в Добрянском округе в этом году. Как рассказал директор МКУ "УКС Добрянского городского округа" Сергей Бурцев, в рамках контракта был уложен выравнивающий слой асфальтобетона толщиной четыре сантиметра и верхний слой также четыре сантиметра. Подрядчик также расчистил территорию от зарослей и деревьев, укрепил обочины по метру в каждую сторону, соорудил насыпи и откосы, оборудовал водоотводы и кюветы, нанес горизонтальную разметку: осевую и прикромочную. На все работы ушло 1,5 месяца.

В приемке объекта приняли участие представители министерства транспорта Пермского края, администрации района, ФКУ "Упрдор Прикамье", депутаты и представители Общественной палаты. Ранее ход ремонтных работ контролировала администрация округа и профильные органы, а также в регулярном режиме - депутатская рабочая группа по дорогам.

лены приемочной комиссии серьезных претензий не высказали, предложив установить барьерное ограждение на одном опасном участке трассы. Сегодня в паспорте дороги они не предусмотрены. Но в связи с тем, что теперь ее усовершенствовали, здесь будет скоростное движение. По мнению комиссии, ограждения на поворотах исключат дорожно-транспортные происшествия. Также в этих местах будут установлены дорожные знаки с ограничением скоростного режима и предупреждения о повороте.

Всего в Добрянском городском округе по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году будет отремонтировано пять объектов протяженностью 6,73 километра, два из них - в самой Добрянке (участки улиц Комсомольская и Трудовая). Напомним, в целом, нацпроект БКАД охватит четыре муниципалитета: г. Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. Больше всего объектов приходится на Пермь - здесь отремонтируют 14 участков улиц. Первый объект года по нацпроекту - внутриквартальный проезд на улице Героев Хасана - сдали в эксплуатацию еще в мае этого года. В июне прошла приемка дорог в Краснокамске. В целом в 2020 году в Пермской городской агломерации по нацпроекту БКАД в порядок приведут 55 дорожных объектов, в том числе 20 - за счет экономии средств с проведения конкурсных процедур.