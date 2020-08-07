В Казани экс-ректор технологического университета получил 7 лет тюрьмы

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани огласили приговор в отношении экс-ректора КНИТУ КХТИ Германа Дьяконова. Он вместе с экс-проректором по научной работе Ильдаром Абдуллиным получили по 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Гособвинение просило для них наказание в виде лишения свободы на 9 лет. Остальные пять участников процесса "отделались" условными сроками.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2016 года. Суд признал Дьяконова виновным в хищении средств вуза в размере 42,6 миллиона рублей. Исходя из материалов следствия, преступления совершались с июля 2012 года по январь 2016 года в сговоре с подчиненными экс-ректора.

Первоначально в деле нанесенный ущерб фигурировал в сумме 64 миллиона рублей, однако, судья Вахитовского районного суда Алмаз Мухаметшин сократил эту цифру.