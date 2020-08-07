В Нижнем Новгороде люди в масках ограбили ломбард

На улице Чаадаева в Нижнем Новгороде в пятницу утром ограбили ломбард. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Ограбление произошло около 10:35. По предварительной информации, двое людей в масках вошли в ломбард. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили ювелирные украшения и скрылись с места преступления.

Сумма ущерба уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа.

В региональном управлении МВД просят граждан, обладающих любой информацией о происшествии, обратиться в ближайший отдел полиции или по каналу связи "02".