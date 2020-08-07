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07.08.2020 13:55
Рубрика: Экономика

В России спустили на воду первое пассажирское судно на сжиженном газе

Текст: Олег Платонов (Казань)
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Сегодня в акватории Волги было спущено на воду первое прогулочно-экскурсионное судно "Чайка" с двигателями, работающими на сжиженном природном газе.

Фото: Пресс-служба Правительства Красноярского края
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Пассажировместимость корабля - 176 человек, а внутри салон оборудован современными системами кондиционирования и отопления, имеется "Аудиогид" на пяти языках и панорамный обзор. "Чайка" может проходить под низкими мостами, в том числе и под Кировской дамбой в Казани. Теплоход предназначен для экскурсионных и прогулочных рейсов по внутренним водным путям страны.

По словам гендиректора АО "Зеленодольский завод им. А. М. Горького" Александра Карпова, в планах правительства Татарстана выпустить как минимум двадцать подобных "Чаек". По его мнению, проект очень удачный, и учитывая, в каком состоянии у нас в стране находится пассажирское судостроение, очень актуальный.

- В планах - строительство завода по сжиженному природному газу. Как появится конкретная инфраструктура, так будем думать о распространении судов на этом виде топлива в больших масштабах.

Фото: Александр Кирьяков
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Учитывая, что весь период строительства данного теплохода приходится на знаковый для Республики Татарстан 2020 год (100-летие ТАССР), а также то, что судно полностью спроектировано и строится тружениками Татарстана, и дальнейшая его эксплуатация планируется на туристических маршрутах внутри республики.

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