В России спустили на воду первое пассажирское судно на сжиженном газе

Сегодня в акватории Волги было спущено на воду первое прогулочно-экскурсионное судно "Чайка" с двигателями, работающими на сжиженном природном газе.

Пассажировместимость корабля - 176 человек, а внутри салон оборудован современными системами кондиционирования и отопления, имеется "Аудиогид" на пяти языках и панорамный обзор. "Чайка" может проходить под низкими мостами, в том числе и под Кировской дамбой в Казани. Теплоход предназначен для экскурсионных и прогулочных рейсов по внутренним водным путям страны.

По словам гендиректора АО "Зеленодольский завод им. А. М. Горького" Александра Карпова, в планах правительства Татарстана выпустить как минимум двадцать подобных "Чаек". По его мнению, проект очень удачный, и учитывая, в каком состоянии у нас в стране находится пассажирское судостроение, очень актуальный.

- В планах - строительство завода по сжиженному природному газу. Как появится конкретная инфраструктура, так будем думать о распространении судов на этом виде топлива в больших масштабах.

Учитывая, что весь период строительства данного теплохода приходится на знаковый для Республики Татарстан 2020 год (100-летие ТАССР), а также то, что судно полностью спроектировано и строится тружениками Татарстана, и дальнейшая его эксплуатация планируется на туристических маршрутах внутри республики.