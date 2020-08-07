В Уфе два пассажирских вагона сошли с рельсов

В Уфе с рельсов сошли два пассажирских вагона поезда. Об этом сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК России на своей странице в Instagram.

По данным ведомства, инцидент произошел в 04:50 по московскому времени на станции Уфа. Пассажирские вагоны сошли при маневровых работах. В вагонах не было пассажиров, никто не пострадал.

Сейчас на месте работают следователи, которые проводят проверку с тем, чтобы выяснить обстоятельства и причины произошедшего. Устанавливается и размер ущерба.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и внесено представление об усилении мер безопасности на станции Уфа, отметили в управлении.