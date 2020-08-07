В Уфе два пассажирских вагона сошли с рельсов

В Уфе с рельсов сошли два пассажирских вагона поезда. Об этом сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК России на своей странице в Instagram.
По данным ведомства, инцидент произошел в 04:50 по московскому времени на станции Уфа. Пассажирские вагоны сошли при маневровых работах. В вагонах не было пассажиров, никто не пострадал.
Сейчас на месте работают следователи, которые проводят проверку с тем, чтобы выяснить обстоятельства и причины произошедшего. Устанавливается и размер ущерба.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение и внесено представление об усилении мер безопасности на станции Уфа, отметили в управлении.
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В Уфе следователи выясняют обстоятельства схода двух железных вагонов поезда. В 4:50 по Москве на ст. Уфа в при маневровых работах сошли два пассажирских вагона без пассажиров маневрового поезда. Пострадавших нет, размер ущерба и причины происшествия устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия работают следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России по вышеуказанному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение и внесено представление об усилении мер безопасности на станции Уфа. #СКРФ #СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #ПСУТ #ПФО #Уфа