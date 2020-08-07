Андрей Травников поручил продлить улицу Петухова в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска построят новую дорогу. Трасса протяженностью 780 метров станет продолжением улицы Петухова. Об этом сказал глава региона Андрей Травников на встрече с жителями района, подчеркнув, что проект есть в планах развития данной территории.

Министр строительства области Иван Шмидт сообщил, строительство дороги начато по поручению губернатора и будет вестись за счет городского, областного и федерального бюджетов. На эти цели направят 144 миллиона рублей. Открытие движения запланировано на 2021 год.

- Новая дорога обеспечит перспективный выход на улицу Комсомольскую, соединив две крупнейшие улицы данной территории, и улучшит транспортную ситуацию в районе, - прокомментировал Иван Шмидт. - Наша цель - активное развитие инфраструктуры в развивающемся микрорайоне, и в решении этой задачи мы будем ориентироваться на мнение жителей

Инициативу поддержали представители законодательной власти. Вместе с членами правительства депутаты проконтролировали, как идет строительство трассы. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Трубников отметил, что быстрое решение вопроса со строительством новой дороги на улице Петухова - результат взаимодействия всех уровней власти.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что строительство дороги будет вестись по госпрограмме, направленной на обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.

Справка "РГ"

Первый этап строительства дороги по ул. Петухова стартовал в 2019 году, проведена конкурсная процедура по выбору подрядной организации для выполнения второго этапа. В текущем году запланирован вынос инженерных сетей и строительство дороги.