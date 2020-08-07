"Норникель" опроверг информацию о несанкционированном сбросе воды

Компания "Норильский никель" опровергла информацию о несанкционированном сбросе воды на руднике "Октябрьский" в Красноярском крае. Ранее, после публикации в Сети видео очевидцами, региональная прокуратура начала проверку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, "Зафиксированный на видео поток воды является зарегистрированным выпуском № 170, через который осуществляется сброс шахтных вод рудника "Октябрьский" после их отстаивания в баках-накопителях. Сточные воды образуются в результате естественного водопритока в подземной части рудников "Октябрьский" и "Таймырский".

В "Норникеле" также отмечают, что вся разрешительная документация для сброса получена в соответствии с законодательными требованиями. Ведется производственный экологический контроль, его результаты направляются в государственные органы. А сведения о якобы несанкционированном сбросе не соответствуют действительности.

На место предполагаемого ЧП выезжали представители Росприроднадзора, которые должны разобраться в происхождение сточных вод и причинах, по которым они текут по грунту. Как отмечает краевая прокуратура, после проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами ПАО ГМК "Норильский никель" требований законодательства об охране окружающей среды и промышленной безопасности.