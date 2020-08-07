Сибирячка бросила новорожденного ребенка на автобусной остановке

В Болотнинском районе Новосибирской области женщина оставила собственного новорожденного ребенка на автобусной остановке.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, теперь ей грозит уголовная ответственность. По данному факту в полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении дела по статье об оставлении ребенка в опасности. Нерадивой матери грозит до одного года лишения свободы.

По данным источников "РГ", это произошло в поселке Светлая Поляна. Женщина, бросившая ребенка на остановке - 30-летняя местная жительница.