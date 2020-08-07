Юрий Трутнев посетил с рабочей поездкой Кабардино-Балкарию

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание о социально-экономическом развитии Кабардино-Балкарской Республики. Обсуждались меры поддержки и стимулирования экономики, привлечения инвесторов, реализация текущих и запуск новых инвестиционных проектов.

Как отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев, Республика Кабардино-Балкария является одним из немногих субъектов Российской Федерации, которые несмотря на ограничительные меры, введенные для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сохранили экономический рост. Положительная динамика касалась основных макроэкономических показателей региона. В I полугодии 2020 года индекс промышленного производства Кабардино-Балкарской Республики вырос на 20,8%. Это третий по уровню роста показатель среди всех субъектов Российской Федерации. Внешнеторговый оборот увеличился практически в полтора раза (149,9%). На 8% возросла средняя заработная плата. Жилья с января по июнь 2020 года сдано 146,3 тыс. кв. м, что на 14,5% выше уровня аналогичного периода 2019 года (по России - снижение на 11,4%). Инвестиции в основной капитал за январь - март 2020 года выросли на 6% по отношению к уровню аналогичного периода 2019 года (по России - рост на 1,2%).

Активно развивается сельское хозяйство. Объёмы продукции сельского хозяйства в 2019 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 5%. Производство мяса увеличилось на 1,7%, молока - на 4,8%. Высокими темпами развивается садоводство. Только в прошлом году в республике заложено 2,6 га садов интенсивного типа, а общая площадь превысила 13 тыс. га. Развиваются мощности плодоовощехранилищ - на сегодня они суммарно превышают 210 тыс. тонн.

В ходе поездки обсуждалось создание на базе курорта "Эльбрус" рекреационного центра мирового уровня. Как заметил Юрий Трутнев, склоны Эльбруса достигают высот, где ледники и снег держатся круглый год, что позволяет строить всесезонные трассы, в том числе, для круглогодичных тренировок спортсменов. Однако отдельные подъемники не связаны в одну систему, нет качественных условий для отдыха, питания и развлечения людей.

Было отмечено, что так как часть территорий комплекса входит в состав парка Приэльбрусье, при разработке плана развития центра необходимо учитывать как его туристическую ценность, так и необходимость сохранения природных ландшафтов. По мнению вице-премьера, нельзя допустить хаотичную застройку нижней зоны, а нужно разработать архитектурные планировочные решения и требования к строительству. Юрий Трутнев подчеркнул, что инвесторам необходимо гарантировать прозрачную процедуру проведения торгов.

По словам вице-премьера, проект по созданию на базе Эльбруса курорта мирового уровня должен учитывать интересы местных жителей, дать им новые возможности для реализации собственной продукции. "Если развитие курорта не будет пользоваться поддержкой местного населения, если они не будут понимать, что это для них, что это их рабочие места, что это приток туристов, которые принесут им работу и деньги, у нас тоже ничего не получится", - сказал Юрий Трутнев.

"Наша прекрасная российская гора Эльбрус действительно должна быть достоянием для каждого россиянина и должна стать международным курортом. И те задачи, которые определены руководством страны, видение развития этого курорта позволят нам создать туристический центр международного уровня. А это рост туристического потока, это дополнительные доходы для населения, новые налоги в бюджет. В конечном счете, это улучшение качества жизни и жителей республики", - считает глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

В рамках рабочей поездки Юрий Трутнев ознакомился с реализацией инвестиционных проектов, реализуемых в рамках мероприятий подпрограммы "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы" государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Отмечалась необходимость разработки единой прозрачной схемы предоставления инвесторам поддержки со стороны государства, а также увеличение источников льготного финансирования. Юрий Трутнев предложил привлекать крупные институты развития, в том числе Российский фонд прямых инвестиций, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики для финансирования проектов на Северном Кавказе. С помощью этих институтов развития планируется снизить ставки по кредитам для бизнеса на Северном Кавказе. Юрий Трутнев отметил, что предоставлять льготное финансирование возможно также с помощью субсидирования процентных ставок. Этот механизм мог бы заменить прямое государственное финансирование проектов в округе.

Отдельно рассматривалась реализация инвестиционного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера "Атажукинский парк" для возрождения курорта федерального значения "Нальчик". Сейчас значительная часть санаторно-курортного комплекса изношена, что не дает возможности обеспечить предоставление конкурентоспособного комплекса услуг. Требуется модернизация и реконструкция пришедшей в упадок инфраструктуры. Приоритетом проекта является создание благоприятной инвестиционной среды для инвесторов в форме государственно-частного партнерства, где со стороны правительства республики для объектов туристской инфраструктуры, создаваемых инвесторами, будут построены инженерные коммуникации и обеспечена транспортная доступность к объектам туристского показа внутри кластера.