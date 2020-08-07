В ходе спецоперации в Назрани обезвредили боевика

В Назрани введен режим контртеррористической операции, сообщают представители оперативного штаба региона. По данным источника в силовых структурах республики, ликвидирован один боевик.

Сообщается также, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет, пишет ТАСС.

Помимо Назрани особый режим действует также на территории села Сагопши в Малгобекском районе Ингушетии. В этих регионах усилена охрана общественного порядка. Как уточнили в оперативном штабе, ситуация находится под контролем.