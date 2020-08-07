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07.08.2020 12:29
Рубрика: Общество

Более четверти жителей Петербурга имеют иммунитет к COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге 26 процентов горожан перенесли коронавирусную инфекцию и имеют к ней антитела. В Ленинградской области этот показатель составляет 20 процентов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арега Тотоляна.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Исследования проводились совместно с региональными управлениями Роспотребнадзора, а также Центром гигиены Ленинградской области. Пробы у участников исследования брались в июне, охватывались все районы и возрастные группы.

Чаще всего антитела выявляли у детей. Так, в Петербурге среди участников исследования в возрасте от года до шести лет, коронавирусом переболели 32 процента детей, в Ленобласти этот показатель составил 42 процента.

В категории от 7 до 13 лет в Петербурге переболело порядка 37 процентов детей. Реже всего антитела выявляли у петербуржцев в возрасте 30-40 лет.

В Ленобласти, как сообщает ТАСС, исследователям удалось выяснить интересную зависимость между родом занятий участников исследований и их коллективным иммунитетом. Так, реже всего антитела выявлялись у госслужащих (12,8 процентов), ученые связывают это с тем, что с началом ограничительных мер эти категории работников либо были переведены на удаленную работу, либо осуществляли свои задачи с использованием средств индивидуальной защиты и социального дистанцирования. А, например, у безработных коллективный иммунитет достиг 25 процентов.

К слову, в Ленобласти, показатели популяционного иммунитета оказались сильно зависимы от районов. Так, максимальный его уровень достиг в Приозерском районе (36 процентов), а минимальный - в Волховском (13 процентов).

Исследования популяционного иммунитета ученые намерены проводить регулярно. Следующее подобное изыскание намечено на конец августа.

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