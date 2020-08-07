Бактерии-камикадзе предложили применять для борьбы с нефтезагрязнениями

Петербургские ученые предложили технологию для борьбы с загрязнениями почвы и воды нефтепродуктами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследователей Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, очистку предлагается производить с помощью организмов-нефтедеструкторов.

Сами организмы-нефтедеструкторы известны науке давно. Это бактерии, которые способны разлагать углеводороды. Главная проблема заключалась в том, как именно транспортировать колонию бактерий на загрязненную территорию.

Петербургские ученые нашли способ "переселить" бактерии в большой концентрации на стеклофосфатные гранулы. Такие гранулы похожи на обычное удобрение, его можно вносить на зараженный участок без специального оборудования. Оказавшись в среде загрязнения, бактерии сразу же начинают переработку.

При этом жизненный цикл нефтедеструктров после переработки прекращается, они умирают и становятся пищей для более крупных микроорганизмов. Тем не менее, несмотря на микроскопический размер и короткую жизнь, эти бактерии успевают сделать очень многое.

Так, в Архангельской области при обработке зараженного авиационным топливом участка, уже через 20 суток загрязнение было устранено на 99,2 процента. В Кронштадте на станции очистки нефтесодержащих вод, гранулы использовали на участке, который был загрязнен нефтепродуктами более трех лет. Биопрепарат вносили несколько раз, в итоге через год содержание нефтепродуктов в почве снизилось на 90 процентов.

В перспективе исследователи планируют создать биопрепарат, который будет способен очищать территорию от загрязнений и в арктических условиях. Ожидается, что очистка будет проводиться также с помощью бактерий-нефтедеструкторов.