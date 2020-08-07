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07.08.2020 19:33
Рубрика: Власть

Корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" сегодня ночью прошел пролив Гибралтар и вошел в Средиземное море. Экипаж выполняет задачи дальнего похода.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в ближайшее время "Вице-адмирал Кулаков" встретится с танкером "Иван Бубнов" и пополнит запас продовольствия и воды. А уже на следующей неделе он совершит деловой заход в одну из средиземноморских стран.

На Северном флоте добавили, что военные моряки выполняют главную задачу - это демонстрация Андреевского флага ВМФ России и обеспечение военно-морского присутствия. Кроме того, обеспечение безопасности гражданского судоходства.

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" уже прошел более 11 тысяч морских миль.

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