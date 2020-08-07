Летчики Балтфлота разбомбили условного противника под Калининградом

Практические ракетные стрельбы и бомбометания на одном из авиационных полигонов в Калининградской области провели экипажи вертолетов морской авиации Балтийского флота.

Плановые полеты с боевым применением проходят в рамках летней боевой учебы, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В них участвуют экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8.

Полеты проходили в дневное и ночное время. Разыгрывались тактические эпизоды по огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника. Пилоты также тренировались в ведении воздушной разведки.

Экипажи произвели пуски неуправляемыми авиационными ракетами, сбросили авиационные бомбы П-50Т, произвели стрельбу из авиационных пушек. Во время захода на цели летчики отрабатывали элементы маневрирования в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.

Произведено около 20 вылетов, в них задействовано более десяти вертолетов различных модификаций, участвовали свыше двухсот военнослужащих авиасоединения морской авиации Балтийского флота.