Названы самые читающие города страны

Москва, Петербург, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург возглавили рейтинг самых читающих городов страны. Именно жители этих мегаполисов чаще всего читают электронные издания, а также слушают аудиокниги, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис MyBook.

Разрыв между городами-лидерами довольно большой. Так, в Москве через сервис приобретали книги в два раза больше, чем в Петербурге.

Наибольшей популярностью во всех трех городах пользовалась мотивирующая литература, которая учит бороться с комплексами, строить карьеру или налаживать личную жизнь. Среди москвичей наибольшей популярностью пользовалось произведение Джен Синсеро "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед". А петербуржцы чаще всего скачивали книгу американского блогера Марка Мэнсона "Тонкое искусство пофигизма" о том, стоит ли погружаться в карьерные гонки и следовать всем принципам общества потребления.

Среди краснодарцев самой популярной оказалась книга "Привычка быть счастливым", авторство которой принадлежит Алексу Байхоу. Стоит отметить, что в Краснодаре в топ лидеров попал приключенческий роман. Горожане охотно скачивали автобиографическую аудиокнигу "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса, в которой рассказывает о побеге из австралийской тюрьмы, афганских районах, охваченных отрядами моджахедов. Роман переведен на десятки языков, совокупный тираж превысил миллион экземпляров.

Самый активный читатель страны, по версии сервиса, проживает в Ангарске. За год он скачал свыше 2300 электронных и аудиокниг. Еще один активный пользователь сервиса из Москвы за год приобрел 2057 произведений.

Рейтинг самых читаемых городов сервис составил накануне Всемирного дня книголюбов, который отмечается 9 августа.