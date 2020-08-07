Оргкомитет ЕВРО-2020 получил право на организацию финала ЛЧ в Петербурге

Организацией и проведением финального матча Лиги чемпионов в 2022 году, который состоится в Санкт-Петербурге, будет заниматься оргкомитет чемпионата Европы-2020 года в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз пресс-службы министерства спорта РФ. "Участникам заседания пришлось заглянуть и дальше - в 2022 год, когда Санкт-Петербург ждет еще одно важное футбольное событие - финал Лиги чемпионов УЕФА. Право провести главный матч европейского клубного футбола также доверено Оргкомитету ЕВРО-2020", - отмечается в релизе.

Изначально Санкт-Петербург должен был принять финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение о переносе проведения матча в городе на Неве на 2022 год.