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07.08.2020 17:56
Рубрика: Общество

Подопытная кабаниха сбежала в Россию от финских ученых

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Выборгском районе Ленинградской области разыскивают подопытную дикую свинью, которая сбежала от финских ученых.

Фото: Предоставлено Кандалакшским заповедником
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Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, кабаниха пересекла границу с Россией еще в начале июня, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Потеряв надежды на самостоятельное возвращение животного, ученые из Финляндии обратились за содействием к властям Ленобласти.

Самке ничего не угрожает. Ученые на ее примере изучают пути миграции диких кабанов.

Опознать сбежавшую самку можно по желтому ошейнику. Всех, кто увидит кабаниху, просят обращаться в комитет по животному миру Ленинградской области.

Стоит отметить, что охотиться на подопытную свинью нельзя. И дело не только в этическом моменте. Кабанихе введен препарат, из-за которого ее мясо не пригодно для еды.

Подопытная кабаниха в центре снимка в желтом ошейнике. Этот кадр сделан незадолго до "побега" дикой свиньи. Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской области
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