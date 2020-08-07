Подопытная кабаниха сбежала в Россию от финских ученых

В Выборгском районе Ленинградской области разыскивают подопытную дикую свинью, которая сбежала от финских ученых.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, кабаниха пересекла границу с Россией еще в начале июня, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Потеряв надежды на самостоятельное возвращение животного, ученые из Финляндии обратились за содействием к властям Ленобласти.

Самке ничего не угрожает. Ученые на ее примере изучают пути миграции диких кабанов.

Опознать сбежавшую самку можно по желтому ошейнику. Всех, кто увидит кабаниху, просят обращаться в комитет по животному миру Ленинградской области.

Стоит отметить, что охотиться на подопытную свинью нельзя. И дело не только в этическом моменте. Кабанихе введен препарат, из-за которого ее мясо не пригодно для еды.