Новости

Главную роль в новом видео Rolling Stones сыграл Пол Мексал 13:22
Вышел новый тизер сериала с Николь Кидман "Отыграть назад" 13:19
Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку 13:03
Дитрих: Строительство ВСМ Москва-Петербург может начаться в 2022 году 13:01
В Москве загорелось здание ГИБДД 12:58
Комфортная погода в Москве сохранится до конца лета 12:54
Исследование: Большинство россиян - за равные возможности в образовании 12:43
Тимати и Эйфман создали балетно-музыкальный трек 12:39
В Красноярске замначальника полиции арестовали по делу о мошенничестве 12:33
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2" 12:29
Более четверти жителей Петербурга имеют иммунитет к COVID-19 12:29
В Москве четыре станции метро закроют до 11 августа 12:27
Услуги ПФР станут доступнее проживающим за границей россиянам 12:08
Собянин расширил перечень получателей субсидий для предпринимателей 12:05
Запущен новый проект "Право на Родину" Форума переселенческих организаций 12:05
Российский бизнесмен Бажанов объявлен в международный розыск 11:58
В Московском зоопарке появились детеныши джейрана 11:57
Вышел тизер нового сериала с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 11:52
В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление 11:49
Для борьбы с нефтезагрязнениями предложили применять бактерии-"камикадзе" 11:45
Состояние Марка Цукерберга превысило 100 миллиардов долларов 11:37
Зоолог рассказал, чем опасны появившиеся в Москве слизни 11:21
Завершено расследование убийства двух девушек на горе Уктус 11:17
Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств 11:14
Динамика роста новых случаев COVID-19 в Москве стала отрицательной 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
07.08.2020 12:39
Рубрика: Культура

Тимати и Эйфман создали балетно-музыкальный трек

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана

Российский хип-хоп исполнитель Тимати отправился в Санкт-Петербург, в гости к легендарному хореографу и экспериментатору от балетного искусства Борису Эйфману. Диалог двух людей, которые умеют мыслить нестандартно, вылился в балетно-музыкальный видеопроект.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
Петербургская музкомедия начнет новый сезон с премьеры

- Такие люди, как Борис Яковлевич, опережают свое время. Меня поражает масштаб его творческой личности и совершенно нестандартное художественное мышление, - рассуждает о совместной работе Тимати. - После его премьер менялся зритель, менялся сам балет, менялось все. Мне кажется, наше видео получилось тоже очень нестандартным.

- Я воспринимаю творчество как сферу непрекращающихся поисков и открытий. Новый балетно-музыкальный проект позволил соединить, казалось бы, далекие друг от друга направления и стили и сделать хореографическое искусство ближе для современной молодой аудитории, - говорит Борис Эйфман.

Вместе с Тимати зрители побывают не только на репетиции и за кулисами Театра балета Бориса Эйфмана, но и совершат путешествие по Санкт-Петербургу, знаковые места которого в видео-экскурсии превратятся в своеобразную сцену. Львиный мост, Инженерный замок, Английская набережная, а также дворы-колодцы, крыши и другие узнаваемые и малознакомые уголки Северной столицы станут своеобразными декорациями для выступления танцовщиков под трек авторства Тимати. В клипе появляются сцены из знаменитых балетов Бориса Эйфмана "Русский Гамлет", "Красная Жизель", "Анна Каренина", "Роден, ее вечный идол" и других.

- Движение отточено,

Каждое безупречно,

Что-то модно, а что-то вечно…

В первый день клип посмотрели более девяти тысяч человек. Из отзывов: "Спасибо за такую необычную творческую коллаборацию. Прекрасная работа. Очень-очень круто и красиво невероятно! Браво! Классный проект получился".

Продолжением музыкального трека Тимати стал второй ролик, раскрывающий историю творческого пути Эйфмана. В этом клипе Тимати уходит за кадр и превращается в рассказчика - говорит о вселенной маэстро, "мага и чародея языка тела", авангардиста, философа, опередившего время, в объективе - Борис Эйфман и его балет, от первых творческих экспериментов до оваций на лучших сценах мира.

В регионах Культура Театр Танец Культура Музыка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео

Главное сегодня

Российские спасатели в Бейруте нашли под завалами тела трех погибших
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2"
В Госдуме предложили отменить транспортный налог для отечественных авто
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей
Оргкомитет ЕВРО-2020 получил право на организацию финала ЛЧ в Петербурге
Зачем Третьяковской галерее нужно кино
Театры Санкт-Петербурга готовятся к открытию