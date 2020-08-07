Тимати и Эйфман создали балетно-музыкальный трек

Российский хип-хоп исполнитель Тимати отправился в Санкт-Петербург, в гости к легендарному хореографу и экспериментатору от балетного искусства Борису Эйфману. Диалог двух людей, которые умеют мыслить нестандартно, вылился в балетно-музыкальный видеопроект.

- Такие люди, как Борис Яковлевич, опережают свое время. Меня поражает масштаб его творческой личности и совершенно нестандартное художественное мышление, - рассуждает о совместной работе Тимати. - После его премьер менялся зритель, менялся сам балет, менялось все. Мне кажется, наше видео получилось тоже очень нестандартным.

- Я воспринимаю творчество как сферу непрекращающихся поисков и открытий. Новый балетно-музыкальный проект позволил соединить, казалось бы, далекие друг от друга направления и стили и сделать хореографическое искусство ближе для современной молодой аудитории, - говорит Борис Эйфман.

Вместе с Тимати зрители побывают не только на репетиции и за кулисами Театра балета Бориса Эйфмана, но и совершат путешествие по Санкт-Петербургу, знаковые места которого в видео-экскурсии превратятся в своеобразную сцену. Львиный мост, Инженерный замок, Английская набережная, а также дворы-колодцы, крыши и другие узнаваемые и малознакомые уголки Северной столицы станут своеобразными декорациями для выступления танцовщиков под трек авторства Тимати. В клипе появляются сцены из знаменитых балетов Бориса Эйфмана "Русский Гамлет", "Красная Жизель", "Анна Каренина", "Роден, ее вечный идол" и других.

- Движение отточено,

Каждое безупречно,

Что-то модно, а что-то вечно…

В первый день клип посмотрели более девяти тысяч человек. Из отзывов: "Спасибо за такую необычную творческую коллаборацию. Прекрасная работа. Очень-очень круто и красиво невероятно! Браво! Классный проект получился".

Продолжением музыкального трека Тимати стал второй ролик, раскрывающий историю творческого пути Эйфмана. В этом клипе Тимати уходит за кадр и превращается в рассказчика - говорит о вселенной маэстро, "мага и чародея языка тела", авангардиста, философа, опередившего время, в объективе - Борис Эйфман и его балет, от первых творческих экспериментов до оваций на лучших сценах мира.