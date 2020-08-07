В Калининграде директор фирмы насмерть разбился при падении с вышки

В Калининграде 40-летний директор электромонтажной компании погиб в результате падения с вышки радиосвязи.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, трагедия произошла в дневное время 6 августа на улице Александра Невского в Калининграде. По предварительным данным, руководитель компании выполнял на вышке покрасочные работы в соответствии с заключенным договором субподряда.

Предприниматель работал на высоте более десяти метров, используя альпинистское снаряжение. При падении он получил травмы, от которых скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.