В Петербурге ребенок упал с теплохода в Крюков канал

В центре Петербурга во время прогулки по рекам и каналам с прогулочного теплохода упал ребенок. Мальчика спасли очевидцы.

Как сообщает Следственное управление на транспорте СК РФ, сейчас по факту ЧП начата доследственная проверка.

Пока известно, что теплоход проходил под мостами. У Крюкова канала и Мойки ребенок зацепился за мост, а потом упал с прогулочного судна.

Во время доследственной проверки в ведомстве планируют установить, как так получилось, что ребенок оказался в опасности и лишь чудом не пострадал. Процессуальное решение будет принято после проверки СК.

Свою проверку инициировала и Северо-Западная транспортная прокуратура, которая оценит, соблюдались ли на прогулочном судне требования законодательства о безопасности.