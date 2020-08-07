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07.08.2020 18:45
Рубрика: Общество

В Поморье с 10 августа снимут режим изоляции для людей 65 лет и старше

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

С 10 августа в Архангельской области отменяется режим изоляции для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для лиц с рядом хронических заболеваний. Снимаются и другие ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.

Фото: iStock
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Как сообщило правительство Поморья, заболеваемость COVID-19 в регионе снижается на протяжении четырех недель. Ограничения снимут сначала на всей территории области, кроме Архангельска. Если эпидситуация не будет ухудшаться, через неделю послабления введут и в областном центре.

С 8 августа в Поморье смогут открыться кафе, рестораны, столовые и другие учреждения общепита (в Архангельске - с 15 августа). В этот же день посетителей вновь примут фитнес-центры и спортивные клубы. При этом все организации должны будут соблюдать установленные требования: измерять температуру на входе, предоставлять клиентам антисептики и обеспечивать им социальную дистанцию.

Также с 8 августа во всем регионе, за исключением Архангельска, снова заработают сауны, бани и душевые. А солярии и салоны для снижения веса откроются повсеместно, в том числе и в областном центре.

Музеи начнут работу по предварительной записи, принимая по одному посетителю на четыре квадратных метра площади. Государственные и муниципальные организации смогут устраивать концерты и представления под открытым небом, но также не допуская скученности людей.

Возвращаются к привычной жизни учреждения дополнительного образования, школы и детские сады. Отменяется формат дистанционного обучения, а также дежурных групп в детсадах.

Муниципальный транспорт вернет льготный проезд для пенсионеров. Возобновляется плановая иммунизация, возвращается к обычному графику система амбулаторной помощи и дневных стационаров.

По-прежнему остаются под запретом банкеты, дискотеки и массовые мероприятия. Пока закрыты кинотеатры, салоны татуажа и пирсинга, кальянные, букмекерские конторы и ломбарды.

В Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и поселке Соловецкий продолжает действовать обязательный масочный режим.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Пандемия коронавируса COVID-19

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