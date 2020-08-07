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07.08.2020 14:08
Рубрика: Общество

В Великом Новгороде нашли "костяную грамоту"

Текст: Вера Черенева

В центре Великого Новгорода на Троицком раскопе археологи обнаружили кость размером 9х3 сантиметра. На ней процарапана надпись. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Новгородский музей заповедник.

Фото: Пресс-служба СПбГУ
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"Костяная грамота" была найдена в культурном слое XIII века, но точную датировку еще предстоит сделать. Исследователи полагают, что кость - это ребро крупного домашнего животного, например, коня или коровы. Причем, до наших дней дошла только часть "костяной грамоты", в реальности она была больше.

Надпись сделана на кириллице, но текст пока не расшифрован. Исследователи полагают, что это была бирка от пушнины.

800 лет назад Великий Новгород вел активную торговлю с Югрой. С северного Урала в эти земли доставлялись соболя.

Справка "РГ"

Троицкий раскоп расположен в историческом центре Великого Новгорода рядом с Троицкой церковью, построенной в XIV веке. Первые раскопки здесь стартовали в 70-е годы прошлого века. Толщина культурного слоя здесь составляет около 6 метров. За полвека исследований здесь обнаружены сотни берестяных грамот, украшений, монет и других артефактов.

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