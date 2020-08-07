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07.08.2020 19:00
Рубрика: Общество

Вышла в свет новая книга о гибели подводного крейсера "Курск"

Текст: Алексей Михайлов
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области

Увидела свет книга "Курск" 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой". Она посвящена 20-летию одной из крупнейших трагедий российского подводного флота, когда 12 августа 2000 года в Баренцевом море погиб атомный подводный ракетоносный крейсер стратегического назначения "Курск". Автором издания книги стал капитан 1 ранга запаса, командир подводных лодок К-241, К-84, К-407, председатель Совета Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

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Первой новую книгу получила в дар Камилия Федоровна Бражкина, мать погибшего старшего лейтенанта Александра Бражкина, сообщили в клубе.

- Потомственный подводник Игорь Курдин, ставший для многих семей погибшего экипажа близким человеком, предлагает профессиональный и очень личный взгляд на историю и трагедию "Курска", - говорит в своей аннотации к книге контр-адмирал Юрий Еремин. - Книга написана хорошим, понятным широкому кругу читателей языком, в ней описаны технические характеристики и особенности подводных лодок, хронология последнего плавания К-141, подробности спасательной операции и подъема затонувшего "Курска", приведены уникальные документы об истории подводной лодки и личные истории членов экипажа.

Автор опирался на открытые источники, богатый фактологический, документальный материал, на компетентные мнения конструкторов подводных кораблей, кораблестроителей, адмиралов и офицеров подводного флота, подчеркивает контр-адмирал. Главной задачей книги стало напоминание о том, как это было и как не должно быть больше никогда.

В регионах Общество История Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Годовщина гибели "Курска"

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