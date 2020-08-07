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07.08.2020 17:56

Андрей Бочаров: приоритет комплексной застройке и развитию территорий

Текст: Николай Грищенко
Вопросы комплексного развития территорий и реализации масштабных инфраструктурных проектов рассматривались на заседании градостроительного совета Волгоградской области.
Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области
Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области

Несмотря на введение ограничительных мер для противодействия распространения коронавирусной инфекции строительная отрасль в регионе не останавливала свою работу. По данным Росстата, по сравнению с 2019 годом показатели строительной отрасли демонстрируют положительную динамику: рост составил около 20 процентов. Благодаря запуску ипотеки под 6.5 процентов количество сделок с ипотекой в регионе выросло на 30 процентов.

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Волгоград готов войти в пилотный федеральный проект модернизации ЖКХ

- Позитивное влияние на темпы жилищного строительства оказывают реализация механизма предоставления инвесторам земельных участков в аренду без торгов, а также меры помощи добросовестным застройщикам, которые достраивают проблемные дома, - губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В регионе планируются до 2022 года полностью решить проблему с обманутыми дольщиками. Напомним, с 2014 года уже восстановлены нарушенные права 6,5 тысячи дольщиков и в эксплуатацию введены 73 многоквартирных домов.

Продолжатся реализация программ по обеспечению комплексной застройки территорий. Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в Волгоград поддержал предложения региона по разработке и реализации программ модернизации коммунальных систем в муниципальных образованиях, а также обеспечению жильем детей-сирот с привлечением дополнительных федеральных средств.

Одним из действенных механизмов по увеличению объемов вводимого жилья станет подготовка в муниципалитетах области площадок под комплексную жилую застройку для развития сельской ипотеки.

- Именно через работу в муниципальных образованиях, а не только в Волгограде, будем решать поставленную президентом задачу по увеличению жилья. Мы приступаем к этой работе и будем стимулировать компании для развития строительства в муниципалитетах, - подчеркнул Андрей Бочаров.

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