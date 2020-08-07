Крымские ученые предложили использовать для водоснабжения родники

Специалисты Крымского федерального университета предложили использовать для водоснабжения Симферополя находящиеся на территории города родники и источники. Исследовав объекты малого традиционного водоснабжения, специалисты предложили направить их ресурсы в водопроводные сети. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

- В Симферополе нам известно 14 крупных источников с суммарным расходом порядка 33 тысячи кубометров в сутки (в год это более 12 миллионов кубометров). Режимные гидрологические наблюдения проводили сотрудники Института спелеологии и карстологии в течение последних пяти лет, - рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета КФУ Геннадий Самохин. - На самих источниках необходимо будет сделать специальные гидротехнические сооружения - каптажи, по сбору воды и ее подачи к потребителю. Значительную часть этой воды можно направить в Симферопольское водохранилище.

Включить малые источники в систему водоснабжения возможно, если применить современные технологии водозабора и очистки, а также построить аккумулирующие воду устройства. Этой воды будет достаточно для водоснабжения небольших населенных пунктов, фермерских хозяйств, парков и скверов. Совмин Крыму уже поручил создать технико-экономическое обоснование (ТЭО) этого проекта.

Всего же на территории Крыма насчитывается около 2600 источников, и лишь некоторые крупные из них пополняют водохранилища. Средние источники частично использует местное население - люди самостоятельно каптируют источники и подводят воду к жилью. Малые же источники практически не используются. К примеру, малый источник с расходом 200 граммов в секунду может обеспечить водой около 70 человек.

Сотрудники КФУ сейчас изучают возможность использования родников Бахчисарайского, Белогорского и Симферопольского районов. Проводятся полевые маршрутные выезды для изучения расходов и качества воды, состояния имеющихся каптажей, возможности их использования. Рабочую группу, которой предстоит оценить потенциал малых источников, возглавляет министр экологии РК Геннадий Нараев.