На Черноморском побережье установилась сильнейшая жара

В ближайшие двое суток на Черноморском побережье Кубани ожидается сильная жара. А в районе Анапы - Джубги сегодня уже зафиксирована температура в 37 градусов. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

"Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, - говорится в сообщении, - возникновением лесных пожаров, возгораниями и увеличениями площадей ландшафтных пожаров, пожарами на сельхозугодиях и в лесополосах".

В четырех муниципальных образованиях Кубани введен четвертый класс пожарной опасности. В 43 населенных пунктах действует особый противопожарный режим. За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрирован лесной пожар, а также два случая возгорания сухой растительности. Всего с начала этого года зарегистрированы 112 и 633 аналогичных случая соответственно.

Кстати

Напомним, в случае ЧС необходимо звонить (звонок бесплатный): "101" - единый номер пожарных и спасателей и 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.