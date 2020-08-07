На Кубани выпустили коллекцию мороженого из вина

На Кубани появились четыре новых сорта мороженого, приготовленные на основе вина.

Как сообщили в пресс-службе одной из крупных российских виноделен, речь идет о сорбете (джелато) и фруктовом льде (фрутотюбе), которые содержат меньше сахара и калорий, чем привычное мороженое. Кроме вина, им присущи вкусы ягод и фруктов.

Среди новинок - фруктовые сорбеты "Сангрия" с сухим красным вином, "Белый виноград с вином" на основе сухого белого вина, "Темный виноград с вином" с использованием сухого красного вина и фруктовый лед "Тинторетто" на основе игристого белого брюта.

"Это самое настоящее винное мороженое с содержанием алкоголя до трех процентов", - уточнили в компании.

Рецептура мороженого не сообщается. Известно лишь, что в составе продукта используются только натуральные ингредиенты.

Винное мороженое пока можно приобрести только в Краснодаре. В будущем его планируют продавать и в других регионах. Причем мороженое из вина смогут купить только те, кому исполнилось 18 лет.